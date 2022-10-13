Зеленский назвал окружение Путина «щенками» — «Каждый выпьет 50 грамм водки и кричит»

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Опубликовано: 13.10.2022 15:45 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten заявил, что люди из окружения президента РФ Владимира Путина «щенки, даже не собаки.

В разговоре с корреспондентом речь зашла о том, что Путин «угрожает всем нам ядерным оружием».

«Он захватил Украину, мы его санкционируем. Он идет дальше — угрожает ядерным оружием. Надо четко сказать: уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что мы не хотим иметь дело с террористами. Это справедливо», — заявил Зеленский.

Он сказал, что Украина согласится на переговоры с Россией, когда они «будут готовы к диалогу без угроз, без автоматов, на своей территории».

«Извините меня, его там окружение — щенки, они же даже не собаки. Каждый из них выпьет 50 грамм водки и кричит «Мы завтра применим ядерное оружие». Это что такое вообще?», — сказал президент Украины.

В России пока никак не комментировали это заявление Зеленского.

Кстати, в РФ часто обзывают президента Украины «наркоманом».

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