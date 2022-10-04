Зеленский отменил все указы Путина

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Опубликовано: 04.10.2022 16:51 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687 от 4 октября, согласно которому признаются юридически ничтожными указы Владимира Путина о «независимости» Крыма, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и любые решения на их основании.

“Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147 (о признании Крыма независимым государством), от 21 февраля 2022 года № 71 (о признании «Донецкой Народной Республики»), от 21 февраля 2022 года № 72 (о признании «Луганской Народной Республики»), от 29 сентября 2022 года № 685 (о признании независимости Запорожской области), от 29 сентября 2022 года № 686 (о признании независимости Херсонской области), а также любые другие решения , акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации”, - говорится в указе президента Украины.

В подписанном Зеленский документе также устанавливается, что в соответствии с декларацией о независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины неделима и неприкосновенна.

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Владимир Зеленский упомянул в указе и договор между Украиной и Россией об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, “который не может быть прекращен даже в результате коренного изменения обстоятельств в соответствии со статьей 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года”.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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