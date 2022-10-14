Украина может вернуть себе Херсон уже на следующей неделе — FT

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Опубликовано: 14.10.2022 10:55 , Обновлено: 04.07.2024

Украинские военные смогут освободить Херсон и правый берег Днепра уже на следующей неделе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западную разведку. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигнут самого крупного успеха с начала войны.

В издании отметили, что об этом говорит недавний призыв подконтрольных Кремлю властей Херсона «эвакуировать» мирных жителей в Крым или Россию.

Так, назначенный Москвой глава Херсонской области Владимир Сальдо в видеообращении 13 октября обратился к властям России с просьбой помочь в эвакуации жителей «из-за регулярных ракетных ударах со стороны Украины».

Он предложил организовать выезд «херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы». В первую очередь — жителей правого берега.

Обновлено Кстати, 14 октября «замглавы» Херсонской области Кирилл Стремоусов также начал настаивать, чтобы мирные жители покинули подконтрольные РФ территории. Но назвал другую причину — «для обеспечения маневренности военных при зачистке территории от ВСУ».

Напомним, в начале октября ВСУ развили в Херсонской области, кажется, самое стремительное наступление с начала войны. 13 октября местные власти сообщили, что с начала месяца военные освободили 29 населенных пунктов, а всего 75.

Как писал Телеграф, по мнению британской разведке, российские войска, вероятно, ожидают наступления Вооруженных сил Украины на Херсон. По их данным армия РФ пытается укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово, отступив с начала октября примерно на 20 км к северу от Херсонского сектора.

Там продолжаются ожесточенные бои.

Войска РФ начали готовиться к боям в самом Херсоне. Где наступает Украина?