Россия отказалась выступать в Совбезе ООН по зерновой сделке

Опубликовано: 26.07.2023 19:11 , Обновлено: 04.07.2024

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации, 26 июля заявил, что Россия отказалась от выступления на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке.

По словам дипломата, отказ связан с тем, что британское председательство заблокировало участие приглашенного Россией докладчиком епископа Гедеона в заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг Украинской православной церкви (Московского патриархата), сообщила БелТА.

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“В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании”, - сказал он.

[info_b]26 июля Совбез ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с ситуацией касательно УПЦ. Второе заседание запрошено по зерновой сделке Украиной.[/info_b]

Прекращение зерновой сделки

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ объяснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

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После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать».

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В Кремле на это ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий.

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А 19 июля Минобороны РФ 19 заявило, что из-за выхода России из зерновой сделки, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, «будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

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