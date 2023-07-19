"Потенциальные перевозчики" - Россия пригрозила всем идущим в украинские порты судам

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Опубликовано: 19.07.2023 20:01 , Обновлено: 04.07.2024

Минобороны РФ 19 июля заявило, что из-за выхода России из зерновой сделки, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

В ведомстве добавили, что страны флага таких судов «будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима».

В заявлении говорится, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

«Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», — сказали в ведомстве.

Из заявления Минобороны непонятно, что будет с теми кораблями, которые все же отправятся в порты Украины.

Есть ли сейчас суда в Черном море?

Вечером, 19 июля, в акватории Черного моря находилось несколько судов, следующих в Украину. Все они шли в направлении порта Измаил на границе с Румынией. Один из кораблей — сухогруз Alfa Star под флагом Камеруна, пишет Bild.

Примечательно, что Измаильский морской торговый порт не участвовал в зерновой сделке (в ней было только три порта - Одессы, Черноморска и Южного). Сообщается, что речные порты Дуная (Измаил и Рени) работали все время во время войны. Но в них корабли попадали не заходя в территориальные воды Украины в Черном море: суда заплывали через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а потом по реке пересекали границу с Украиной и заходили в Измаил или Рени.

Прекращение зерновой сделки

Напомним, 17 июля Москва заявила, что прекращает договоренности по зерновой сделке. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ пояснил это тем, что часть договоренностей, касающихся России, «не выполнена до сих пор».

Москва объявила о прекращении зерновой сделки

После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия России. По его словам, к украинским властям обратились компании-собственники кораблей и сказали, что готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать».

Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продолжить и без России

В Кремле на это ответили, что стороны, которые попытаются продолжить реализацию зерновой сделки без участия РФ, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий.

Зеленский предложил вывозить украинское зерно через Черное море без гарантий России. Это как?