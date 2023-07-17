Зеленский заявил, что зерновую сделку можно продолжить и без России

Опубликовано: 17.07.2023 18:02 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Киев может продолжить поставки зерна по черноморскому коридору несмотря на выход РФ из зерновой сделки, написал на своей странице в Facebook Сергей Никифоров, пресс-секретарь украинского лидера.

Напомним, днем 17 июля Москва объявила о прекращении зерновой сделки. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, пояснил, что произошло это из-за того, что не выполнялись условия, на которых настаивала РФ.

Москва объявила о прекращении зерновой сделки

Как отреагировали на выход РФ из зерновой сделки в Украине

Владимир Зеленский высказался по поводу того, что Москва объявила о прекращении зерновой сделки.

«Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются собственниками кораблей. Они сказали, что готовы продолжить поставки зерна, если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать», — привел слова Зеленского его пресс-секретарь.

Президент Украины напомнил, что в рамках зерновой сделки были подписаны два соглашения: первое заключили РФ, Турция и ООН, второе — Украина, Турция и ООН. «Поэтому, когда Россия говорит, что прекращает [зерновую сделку], она прекращает свои соглашения с генеральным секретарем ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было с ними никаких договоренностей», — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, он уже поручил украинскому МИДу уведомить Турцию и ООН, что Киев готов продолжать поставки зерна.

Реакция Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует поговорить с Путиным о продлении действия сделки. Эрдоган выразил уверенность, что российский президент в этом тоже заинтересован. Саму сделку он назвал большим дипломатическим успехом, который позволил предотвратить продовольственный дефицит во многих странах мира.

[info_b] РФ и Украина при участии Турции и ООН летом 2022 года подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. 1 августа впервые по «зерновому коридору» из Одессы вышло судно, загруженное украинской кукурузой. Планировалось, что договор будет действовать 120 дней с даты подписания и будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.[/info_b]

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