Зеленский предложил вывозить украинское зерно через Черное море без гарантий России. Это как?

Опубликовано: 18.07.2023 08:02 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Зеленский 17 июля написал официальные письма президенту Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой сделки без участия России.

“Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Африка имеет право на стабильность. Азия имеет право на стабильность. Европа имеет право на стабильность. А значит, мы все должны заботиться о безопасности – о защите от российского безумия. Украинская продовольствие – это базовая безопасность для почти 400 миллионов человек”, - заверил президент Украины.

Ранее он сообщил через своего представителя, что Украина готова продолжить экспорт зерна без участия России и что к Украине “обратились компаниям, владеющим судами”, и “они сказали, что готовы”.

Что это была за зерновая сделка и как она работала?

Организация Объединенных Наций и Турция год назад заключили соглашение, чтобы обеспечить безопасный проход украинского экспорта зерна через Черное море из Украины.

В соответствии с соглашением в Турции был создан Совместный координационный центр для инспектирования судов и контроля за их перемещениями. Сделка охватывала три украинских порта на черноморском побережье — Одессу, Черноморск и Южный.

В мирное время Украина производила достаточно продовольствия на экспорт, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Являясь одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы и подсолнечного масла, страна раньше отгружала около 5 миллионов метрических тонн зерновых и масличных культур в месяц через свои черноморские порты, сообщило издание Politico.

Когда после вторжения России этот показатель упал до нуля, украинским фермерам стало негде хранить или продавать небывалый урожай. Влияние на глобальную продовольственную безопасность было незамедлительным: нетто-импортеры, такие как Египет и Ливия, были лишены до двух третей своих поставок зерновых, в то время как другие страны пострадали от резкого роста мировых цен на продовольствие, поскольку рынки отреагировали на это.

Есть ли альтернатива?

Влвсти Украина подготовили запасной план на случай отказа России от зерновой сделки. Например, уже идет доставка большего количества зерна через европейскую реку Дунай. До войны по этому маршруту экспортировалось несколько сотен тысяч тонн в месяц. По данным Украинской зерновой ассоциации, за последний год этот показатель увеличился до 2 миллионов, и есть потенциал удвоить эту цифру.

Также есть вероятность, что Турция могла бы самостоятельно обеспечить безопаность судов с зерном, которые идут из Украины по Черному морю. Именно это предложил Владимир Зеленский в своем ночном обращении. Также Украина сформировала страховой фонд для владельцев судов на случай повреждений.

“Что мы будем делать?”

Эксперты в России уверены, что зерно прололжат вывозить из Украины и без россии. В связи с этим, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц предложил нападать порты Украины в Черном море.

“И теперь главный вопрос, что мы будем делать, когда сухогрузы начнут выходить из портов Украины без всякого согласования с нами. И пойдут по маршрутам вдоль побережья Румынии и Болгарии. А они начнут выходить, я нисколько не сомневаюсь. Киев будет делать всё, чтобы спровоцировать наши удары по гражданским судам”, - написал он.

“Тут, конечно, напрашивается только одно решение (нет, не продление сделки). Это полное уничтожение портовой инфраструктуры. Чтобы туда никто не мог зайти. И никто бы оттуда не вышел. Повод для этого самый веский сегодня в 3:05 нам дал сам Киев”, - потребовал российский военкор.