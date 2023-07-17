Москва объявила о прекращении зерновой сделки

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Опубликовано: 17.07.2023 13:38 , Обновлено: 17.07.2023

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что с 17 июля действие зерновой сделки прекращается. Он пояснил, что произошло это из-за того, что не выполнялись условия, на которых настаивала РФ.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня […] К сожалению, часть, касающаяся России, этих договоренностей не выполнена до сих, поэтому ее действие прекращается», - цитирует “Интерфакс” представителя Кремля.

Песков пояснил, что после того, как будет выполнена российская часть договоренностей, то Россия вернется к сделке. «Де-факто такая ситуация», - резюмировал он.

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Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России по зерновому соглашению была заявлена до атаки на Крымский мост.

В свою очередь Мария Захарова, представитель МИД России, заявила, что Москва уже уведомила Украину, Турцию и ООН «о возражении против продления сделки».

РФ и Украина при участии Турции и ООН летом 2022 года подписали соглашение о вывозе зерна из черноморских портов. Россия выдвинула ряд условий для продления соглашения: беспрепятственные поставки аммиака в страны ЕС через Украину и подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, от которой он был отключен.

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