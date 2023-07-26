Россия заминировала Черное море - Великобритания

Опубликовано: 26.07.2023 09:27 , Обновлено: 26.07.2023

Соединенное Королевство предупредило 25 июля, что обладает информацией, указывающей на то, что российские военные могут начать атаковать гражданское судоходство в Черном море.

“Наша информация указывает на то, что российские военные могут еще больше расширить свои атаки на украинские зерновые объекты, включая нападения на гражданские суда в Черном море”, - заявила во вторник посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

По ее словам, Военно-морской флот России установил морские мины на подходах к украинским портам в Черном море. “Мы согласны с оценкой США в том, что это скоординированные усилия по оправданию и возложению вины на Украину за любые нападения на гражданские суда в Черном море”, - заявила британская дипломатка.

Соответствующее заявление сделал и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter во вторник. “Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нацелившись на гражданские суда в Черном море”, - считает Клеверли.

Министр иностранных дел Великобритании добавил, что вопрос о таком “бессовестном поведении” России будет обсуждаться в Совбезе ООН. “Россия должна прекратить держать мировые поставки продовольствия в заложниках и вернуться к сделке”, - заявил Клеверли.

Россия вышла из соглашения на прошлой неделе, заявив, что требования по улучшению ее собственного экспорта продовольствия и удобрений не были выполнены, и пожаловавшись на то, что в рамках сделки в бедные страны поступило недостаточно украинского зерна. В ООН же сообщили, что “зерновая сделка” принесла пользу более бедным странам, снизив мировые цены на 23% с марта 2022 года.

Мировые цены на пшеницу подскочили на 15% за неделю с тех пор, как Россия вышла из соглашения, которое позволяло безопасно экспортировать украинское зерно по Черному морю в течение года, и начала наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре на Черном море и реке Дунай.

В ответ в ЕС заявили во вторник, что готовы экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию Украины по автомобильным и железнодорожным “путям солидарности” и помочь покрыть транспортные расходы.

“Мы готовы экспортировать практически все. Это около четырех миллионов тонн масличных и зерновых культур в месяц, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года”, - сказал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.