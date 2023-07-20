"Это агрессивность" - В Кремле обеспокоились войсками Польши на границе с Беларусью

Опубликовано: 20.07.2023 14:11 , Обновлено: 20.07.2023

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 20 июля заявил, что в Кремле считают «поводом для повышенного внимания» переброску Польшей военнослужащих к границе с Беларусью.

«Это вызывает обеспокоенность. Это агрессивность Польши. Враждебное отношение и к Беларуси, и к России. Это повод для повышенного внимания», — процитировал Пескова тг-канал “Пул №3”.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Польши с 8 июля усилили свое присутствие на востоке страны. Планировалось перебросить на границу с Беларусью дополнительно около тысячи военнослужащих и 200 единиц военной техники в рамках операции “Безопасное Подлясье”:

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Перед этим, 2 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уже заявлял об отправке на границу с Беларусью дополнительных пяти сотен полицейских из подразделений по предотвращению и борьбе с терроризмом, а 28 июня польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил об увеличении числа заграждений и укреплений на польско-белорусской границе. Он пояснил, что это связано «с присутствием ЧВК «Вагнер» в Беларуси».

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Напомним, утром 20 июля в Минобороны Беларуси рассказали о тренировках подразделений сил специальных операций Вооружённых сил Беларуси совместно с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые в эти дни дни проходят на полигоне «Брестский» (расположен в нескольких километрах от границы с Польшей):

Минобороны Беларуси показало тренировки ЧВК «Вагнер» со спецназом под Брестом