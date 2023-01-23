Сикорский заявил, что Польша хотела разделить Украину, и попал в скандал

Опубликовано: 23.01.2023 17:01 , Обновлено: 23.01.2023

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в одном из интервью предположил, что Варшава несколько дней думала о разделе Украины после того, как Россия ввела туда свои войска 24 февраля. Из-за этих слов в стране разразился скандал.

[info_b]Радослав Сикорский — член польской партии «Гражданская платформа», которая находится в оппозиции к правящей партии. Еще в 2010-х годах его называли пророссийским политиком.[/info_b]

По мнению Сикорского, у правительства Польши в первые 10 дней войны был «момент колебаний», когда не было понятно, падет ли Украина, поэтому правительство якобы «думало о разделе».

«Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло быть иначе», — сказал экс-глава МИД.

В ответ на это заявление премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что слова политика «ничем не отличаются от российской пропаганды».

«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского», — написал он в Twitter.

Тем временем депутат Патрик Яки из Solidarna Polska заявил, что Сикорский своими комментариями помогает распространять «кремлевскую ложь».

«Опять же он сознательно сделал добро для российской пропаганды, и Польша будет представлена ​​им как государство, которое «задумывалось о разделе Украины», — написал он в своих соцсетях.

В свою очередь Анна-Мария Жуковска, депутат от левых, также выразила удивление по поводу слов политика.

«Вы сказали это совершенно трезвым?» — спросила она.