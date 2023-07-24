В Минобороны Польши заявили о создании саперного батальона на границе с Беларусью

Опубликовано: 24.07.2023 08:37 , Обновлено: 24.07.2023

Министр обороны Польши Мариуш Блащак 23 июля анонсировал создание саперного батальона в городе Августов, расположенном недалеко от границы с Беларусью. По его словам, новое военное формирование появится там уже к концу этого года, а его главной задачей станет укрепление восточной границы и охрана так называемого Сувалкского коридора.

[info_b]Сувалкский коридор – условный участок на территории Польши и Литвы протяженностью примерно 100 км, расположенный между Беларусью и Калининградской областью России.[/info_b]

Мариуш Блащак сообщил, что Августовский саперный батальон войдёт в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, которая, в свою очередь, является частью 16-й механизированной дивизии. Планируется, что в него войдут, в том числе, и жители Августова и окрестностей. По словам министра, присутствие польской армии на границе “гарантирует безопасность”.

Глава польского оборонного ведомства также рассказал о тренировках военных союзников, которые уже сейчас проводятся в Августове.

“Помимо польских солдат, мы видим сегодня здесь солдат союзников, в том числе американских, британских румынских и хорватских солдат, которые бок о бок тренируются в северо-восточной части нашей страны – в месте, важном со стратегической точки зрения для обеспечения безопасности Польши и всего восточного фланга Североатлантического альянса”, – цитирует Блащака польское агентство PAP.

Польша решила перебросить 1000 военных и 200 единиц техники на границу Беларуси

Напомним, в начале июля Вооруженные силы Польши силили своё присутствие на востоке страны и заявили о переброске на границу с Беларусью дополнительно около тысячи военнослужащих и 200 единиц военной техники. В Минобороны Польши ранее заявили, что «постоянно следят за ситуацией» в Беларуси, в том числе, после появления на территории страны бойцов ЧВК “Вагнер”, и «готовы к развитию различных сценариев».

«Лучший метод» — Варшава рассказала, почему «не паникует» из-за ЧВК «Вагнер» на границе Беларуси и Польши

После активизации польских военных на границе с Беларусью 21 июля президент России Владимир Путин обвинил Польшу в стремлении вмешаться в конфликт в Украине и забрать себе «свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину», а также некоторые белорусские земли.

Путин обвинил Польшу в планах забрать часть Беларуси и Украины

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля в ходе встречи с Путиным в Санкт-Петербурге заявил о том, что Киев «начал подключать Польшу» и неких «наёмников» к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, на территории Польши уже «открыли ремонт «Леопардов», а также «активизировался» аэродром в Жешуве, куда «американцы перебрасывают технику». Лукашенко также сообщил, что «специально привез карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». На ней, как он утверждает, видно, что «готовится почва».

Лукашенко рассказал Путину, как «начали «напрягать» вагнеровцы» и почему у них «настроения плохие»