США пообещали защищать "каждый дюйм" Польши от ЧВК "Вагнер"

Опубликовано: 25.07.2023 09:26 , Обновлено: 25.07.2023

Власти США 24 июля отреагировали на воскресное заявление Александра Лукашенко о желании находящихся на территории Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" напасть на Польшу. Представитель Госдепа Мэтью Миллер выразил уверенность, что этого не произойдет.

”… единственное, что я повторю, как я уже говорил по другому вопросу ранее на этом брифинге, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО”, - пообещал представитель Госдепа, назвав заявления о возможном нападении на Польшу “безответсвенными”.

При этом Мэтью Миллер напомнил, что в регионе, где находится Беларусь “есть только одна страна […], которая продемонстрировала не только намерение, но и готовность вторгнуться в своих соседей, и это Россия, а не Польша, не какая–либо другая страна в регионе”.

“Итак, я бы просто повторил, что наш союз с Польшей прочен. Польша, конечно, является членом НАТО, и мы будем защищать, в случае необходимости, каждый дюйм территории НАТО”, - пообешал представитель Госжепа США.

Ранее Телеграф сообщил, что власти приграничных с Беларусью Польши и Литвы заявили, что не боятся вторжения наемников ЧВК “Вагнер” на свою территорию, но при этом усилили охрану границы новыми подразлелениями.

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