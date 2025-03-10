"Очень интересная идея" - Власти Литвы поддержали расширение французского "ядерного зонтика" до границы с Беларусью

Опубликовано: 10.03.2025 08:41 , Обновлено: 10.03.2025

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и президент Литвы Гитанас Науседа ответили одобрением на высказанное Эммануэлем Макроном предложение расширить "ядерный зонтик" Франции на всю Европу.

[inf]На данный момент в ЕС только Париж владеет собственным ядерным оружием (ЯО), в том числе носителями - подводными лодками. На прошлой неделе президент Франции ответил на призыв кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридриха Мерца расширить “ядерный зонтик” страны на всю Европу.

Эммануэль Макрон пообещал начать “дебаты о защите наших европейских континентальных союзников посредством нашего сдерживания”. Но уточнил, что любое решение о применении ядерного оружия Франции останется только в руках французского президента.[/inf]

Вот и по словам главы МИД Литвы, Европе следует расширить места размещения ядерного оружия и приблизить их к границам России, поскольку та уже заявила о размещении ядерного оружия в Беларуси.

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«России придется включить в свои военные сценарии возможность получения удара со стороны французских подводных лодок где-то в глубинах океана… Реакция России по-прежнему остается лучшим способом проверить, попали ли мы в цель — на этот раз она была особенно раздражительной», — заявил политик об ответе России на предложения Макрона.

Видимо Кястутис Будрис имел ввиду заявление МИД РФ. “В выступлении Эмануэля Макрона отчетливо звучат нотки ядерного шантажа. Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным “патроном” всей Европы, предоставив ей свой “ядерный зонтик”, чуть ли не на замену американскому. Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников”, - ответили ранее в МИД РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа также поддержал инициативу французских и немецких политиков, заявив, что ядерный «зонтик» станет очень серьезным сдерживающим фактором.

«Я думаю, это очень интересная идея. Мы принимаем это предложение с большими надеждами, поскольку, как вы знаете, ядерный зонтик стал бы очень серьезным сдерживающим фактором против России. Очень важно использовать эту возможность – все возможности – для укрепления нашей устойчивости», – заявил Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.

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На данный момент практически все страны ЕС входят в НАТО и их безопасность, в том числе, гарантируют США, у которых запасы ядерного оружия куда больше французских. Однако в Белом доме стали все чаще звучать предложения сократить военное присутствие американцев на Старом континенте.

Это вызвало обеспокоенность у многих европейских стран. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск, чья страна председательствует в ЕС на данный момент, заявил, что “мы должны серьезно рассмотреть это предложение [Макрона]”. Он отметил, что “как всегда, детали имеют значение, но готовность Франции в этом отношении очень важна”.

Великобритания, которая больше не является членом ЕС, также обладает ядерным оружием и уже поддержала инициативу Макрона.

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“Что касается расширения наших сил ядерного сдерживания или использования их для защиты других европейских стран, то мы уже делаем это, - заявил Том Уэллс, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера. - Великобритания уже направляет свои ядерные силы в НАТО, помогая обеспечивать европейскую и евроатлантическую безопасность”.

Какое ядерное оружие есть у Франции, США и России?

Федерация американских ученых (FAS) утверждает, что Франция располагает четвертым по величине ядерным арсеналом в мире, насчитывающим, по их оценкам, 290 ядерных боеголовок. Арсенал Франции состоит из баллистических ракет, размещенных на ее атомных подводных лодках, на долю которых приходится примерно 80% боеголовок страны, и крылатых ракет воздушного базирования, перевозимых бомбардировщиками дальнего радиуса действия.

Хотя Франция является членом НАТО, ее ядерные силы на данный момент не являются частью интегрированной структуры военного командования альянса.

По оценкам FAS, Соединенные Штаты и Россия обладают более чем 5000 боеголовками каждая, что в совокупности составляет примерно 88% от общего мирового запаса ядерного оружия. За ними с некоторым отставанием следует Китай.

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