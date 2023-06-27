"Так это старая" - Хренин принес на доклад Лукашенко "ядерную бомбу"

Опубликовано: 27.06.2023 15:05 , Обновлено: 27.06.2023

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 27 июня пришел на доклад во дворец Александра Лукашенко с макетом ядерной бомбы 1949 года.

Бомбу привез? - спросил у него Александр Лукашенко.

Так точно. Разрешите вам вручить символично - первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе, - заявил генерал.

Так это старая. Современная по-другому смотрится, - остался недоволен Александр Лукашенко.

Глава Миноброны в ответ заявил, что это символ, что “это у нас все находится”. В ответ же Александр Лукашенко предложил не увлекаться символизмом, чтобы “враги не думали”, что власти Беларуси очень радуются ядерному оружию. “Это просто символически”, - заявил он, передает госагентство Белта.

Первая советская ядерная бомба РДС-1 выглядела так.

Из сообщения так и неясно, привезла ли Россия в Беларусь ядерное оружие, но старое, или вообще ничего не переправляла, а все заявления пока только символические.

Ранее Телеграф сообщил, что договоренности между Минском и Москвой о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси “не предполагают временных рамок”. Об этом на днях заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук. Он также рассказал об условиях “гипотетического возвращения” этого оружия в Россию.

В МИД РФ рассказали о «гипотетических условиях» вывода ядерного оружия из Беларуси