«Польша уже руки потирает» - Лукашенко рассказал, в каком случае Беларусь применит ядерное оружие

Опубликовано: 27.09.2024 14:15 , Обновлено: 27.09.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 27 сентября, на встрече со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники назвал единственную "красную линию", за которой может последовать применение ядерного оружия, причём как со стороны Беларуси, так и Россию.

Отвечая на вопрос о возможном применении ядерного оружия, Лукашенко, по сути, повторил свой посыл, озвученный на торжественном мероприятии ко Дню народного единства 17 сентября. Тогда он заявил, что нападение на Беларусь будет равноценно началу третьей мировой войны.

Лукашенко отметил, что эти слова на днях делом подтвердил его российский коллега Владимир Путин, внеся поправки в ядерную доктрину Российской Федерации. В них, в числе прочего, Россия оставила за собой право применить ядерное оружие «в случае агрессии» не только в отношении собственных территорий, но и Беларуси, как участника Союзного государства.

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“Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки - они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается”, - процитировало Лукашенко госагентство БЕЛТА.

По его словам, при таком развитии событий “нам могут ответить” - как по территории Беларуси, так и по территории России.

“Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война”, - заявил Лукашенко, отметив, что этого не хочет ни одна из стран, а на Западе и вовсе “к этому не готовы”.

“Но мы им откровенно говорим: красная линия - это государственная граница. Наступили на неё - ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября глава ЦРУ Билл Бернс заявил, что странам Запада не стоит чрезмерно опасаться ядерной угрозы со стороны России из-за помощи Украине. Однако потом заявил, что был момент, когда он ожидал применения тактического ядерного оружия.

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