Дуда предложил разместить ядерное оружие в Польше в ответ на российское в Беларуси. Когда?

Опубликовано: 23.04.2024 08:21 , Обновлено: 23.04.2024

Президент Польши Анджей Дуда объявил 22 апреля о предстоящей встрече с премьер-министром Дональдом Туском по поводу потенциального присоединения Польши к программе США о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). В рамках этой программы Америка размещает ядерное оружие в отдельных странах-членах НАТО.

Президент Польши выразил готовность принять ядерное оружие на территории своей страны, если такое решение примут союзники по НАТО. Премьер-министр Туск, ссылаясь на эти слова, заявил, что ждет встречи с президентом Дудой, подчеркнув, что этот вопрос напрямую касается польской безопасности.

Анджей Дуда, который сейчас находится с визитом в Канаде, подтвердил, что после возвращения в страну обсудит с Туском вопрос готовности Польши принять ядерное оружие.

“Россия все больше милитаризирует Кенигсбергский округ (так в Польше называют Калининградскую область РФ - Ред.). Недавно она передислоцировала свое ядерное оружие в Беларусь”, - пояснил президент Польши, добавив, что его страна является верным союзником в структурах НАТО и несет обязательства по реализации общей политики.

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“Ядерный обмен как идея и определенный способ построения сферы безопасности реализуется прежде всего Соединенными Штатами в рамках Североатлантического альянса”, — напомнил президент Польши, недавно побывавший с визитом в США. Он добавил, что ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing уже размещается в некоторых европейских странах НАТО.

[inf]С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.[/inf]

Выражая готовность участвовать в Nuclear Sharing, Андрей Дуда, вероятно, имел в виду 32 самолета F-35, которые поляки закупили у американцев в 2020 году за 4,6 миллиарда долларов. Эти машины способны нести модернизированное тактическое ядерное оружие. Первые из них должны появиться в Польше позднее в 2024 году, но они будут предназначены только для учебных целей. Основная масса новейших истребителей американского производства может появится в Войске Польском до 2026 года.

В России уже отреагировали на инициативу властей Польши. “Российские военные предпримут необходимые шаги для безопасности страны в случае размещения американского ядерного оружия в Польше”, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Telegraf.news писал, что Россия разместила свое ядерное оружие на территории Беларуси. А зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев 1 июля 2023 года рассказал, чем грозит Польше потенциальное размещение ядерного оружия НАТО. По его словам, это приведёт к тому, что “исчезнут все”. Впрочем, запад давно уже не реагирует на “красные линии”, которые рисуют в Москве и особенно Дмитрий Медведев.

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