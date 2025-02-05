Зеленский предложил предоставить Украине ядерное оружие, пока страна не вступит в НАТО

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Опубликовано: 05.02.2025 11:30 , Обновлено: 05.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае затягивания процесса вступления страны в НАТО Киеву потребуются другие "гарантии безопасности". В качестве альтернативного варианта он предложил вооружить Украину ядерным оружием.

Владимир Зеленский в интервьюбританскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что если Украина не будет принята в НАТО в ближайшем будущем, то стране потребуется ядерное оружие для защиты.

Президент Украины отметил, что если процесс вступления страны в НАТО продлится “годы, десятилетия”, не по вине украинской стороны, а “из-за партнеров”, тогда у Киева возникнет “абсолютно справедливый вопрос” о том, что будет защищать страну, какие конкретные пакеты помощи и вооружения.

“Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет”, — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что если Украину не примут в НАТО, Россия, с его точки зрения, должна будет вернуть территории, ранее входившие в состав Украины, так как одной из целей военных действий со стороны российского руководства было не допустить вступление Киева в военно-политический альянс.

[info_b] После распада СССР Украина располагала примерно одной третью советского ядерного арсенала, третьего по величине в мире в то время, а также значительными средствами для его разработки и производства.

В частности, Украина располагала 130 межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) УР-100Н, оснащёнными шестью боеголовками каждая, 46 МБР РТ-23 «Молодец» с десятью боеголовками на каждой ракете, а также 38 тяжёлыми бомбардировщиками. В общей сложности арсенал насчитывал около 1700 ядерных боезарядов.

В 1994 году Украина приняла решение отказаться от ядерного статуса, подписав Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и согласилась на уничтожение своего ядерного потенциала.

Последняя боеголовка была вывезена с территории страны в Россию в июне 1996 года. [/info_b]

В 2024 году на пресс-конференции в Казахстане президент РФ Владимир Путин заявлял в случае появления ядерного оружия у Украины Россия будет использовать все имеющиеся средства поражения.

Telegraf.news сообщал о том, что Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у Украины.

Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у Украины

В свою очередь Владимир Зеленский ранее заявлял о том, что российский лидер планирует «манипулировать» президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский заявил о планах Путина «манипулировать» Трампом