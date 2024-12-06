Может ли Россия использовать ядерное оружие, размещенное в Беларуси? В Совбезе РБ ответили

Опубликовано: 06.12.2024 14:53 , Обновлено: 06.12.2024

У государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича спросили о "красных кнопках" президентов РБ и РФ. Он ответил, может ли глава России применить размещенное в Беларуси ядерное оружие.

“У каждого президента своя “красная кнопка”, свой портфель, свой ядерный чемоданчик. Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России”, - утверждает Вольфович.

Журналисты в ответ на это сказали, что “на вторую кнопку нажимать необязательно, чтобы сработала первая”. “Это уже как два президента договорятся. Мы же братья”, - [link href=“https://belta.by/society/view/volfovich-u-prezidentov-belarusi-i-rossii-svoi-krasnye-knopki-i-svoi-jadernye-chemodanchiki-680846-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова госсекретаря белорусского Совбеза агентство БелТА.

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“Без передачи Минску контроля”

К слову, еще в марте 2023 года в МИД Беларуси говорили, что Россия разместила в РБ свое ядерное оружие без передачи Минску контроля за ним.

“Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]», — заявили тогда в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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