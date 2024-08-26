"Настало время для решительных действий" - Зеленский призвал Запад использовать свою авиацию для защиты Украины

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Опубликовано: 26.08.2024 15:47 , Обновлено: 26.08.2024

Владимир Зеленский обратился к странам Запада 26 августа после массированной атаки России по энергетическим объектам Украины. Он призвал страны-союзницы сбивать ракеты и БПЛА над территорией Украины, как это они делают, защищая Израиль.

По его словам, атака 26 августа была одной из крупнейших и представляла собой “комбинированный удар, в котором было задействовано более сотни ракет различных типов и около сотни “шахедов”.

“Энергетическому сектору был нанесен значительный ущерб, но во всех районах, пострадавших от перебоев в подаче электроэнергии, уже ведутся восстановительные работы”, - застал он в своем видео обращении в аккаунте в соцсети X. Россия ударила сотнями ракет и дронов по объектам энергетики Украины. Что известно?

“Крайне важно, чтобы наши партнеры выполняли обязательства, которые мы взяли на себя вместе, в частности, в отношении систем противовоздушной обороны и ракет для них. И, кроме того, мы должны, наконец, объединить наши усилия, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники”, - заявил он, призвав страны Европы применять свою авиацию совместно с украинскими истребителями F-16 и системами противовоздушной обороны.

“Если такое единство доказало свою эффективность на Ближнем Востоке, оно должно сработать и в Европе. Жизнь везде имеет одинаковую ценность”, - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, слабость Европы и “неадекватные ответные меры подпитывают террор”. “Наши защитники не могут быть ограничены в вооружении, когда Россия задействует весь свой арсенал, включая “шахедов” и баллистические ракеты из Северной Кореи. Америка, Великобритания, Франция и другие наши партнеры способны помочь нам остановить этот террор. Настало время для решительных действий”, - заявил он.

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Напомним, Украина ранее уже предлагала странам ЕС, в частности, Польше задействовать свои ПВО для защиты неба над Украиной. С Варшавой даже подписали соглашение о намерениях. Однако позднее в Польше заявили, что без одобрения НАТО не смогут сбивать ракеты над Украиной. В то же время, в НАТО заявили, что пока это недопустимо. В свою очередь, в России заявили, что ответят на возможное участие ПВО Польши в защите Украины.

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Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что сравнение войны России против Украины и борьбы Израиля с террористами не приемлемо, потому что конфликты разные. Он заявил, что США не будут участвовать в войне в Украине.

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Ответ “обязательно будет”

26 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Россия ответит на вторжение ВСУ в Курскую область РФ. «Здесь речь не идет об отдельном решении. Ответ обязательно будет», — заявил он. Ранее президент России Владимир Путин также обещал «достойный ответ» за успешную атаку Украины в Курской области.

Ранее Telegraf.news писал, что главнокомандующего украинской армией Александра Сырского часто критикуют за его импульсивные решения и пренебрежение жизнью личного состава. Причем критика раздается внутри самой Украины. А вот служащие ВСУ говорят, что он трудоголик с опытом участия в боях, сообщило британское издание The Telegraph.

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