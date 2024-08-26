Украина призвала Беларусь не совершать "трагических ошибок" и отвести войска от границы

Опубликовано: 26.08.2024 07:51 , Обновлено: 26.08.2024

Официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать "трагических ошибок". Заявление с таким содержанием вечером 25 августа появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство, ссылаясь на данные своих разведслужб, обвинило белорусских военных в том, что те, “под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава в Гомельской области вблизи северных границ Украины”. Речь идёт, в частности, о силах специальных операций и тяжёлом вооружении и военной технике, включая танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня , средства противовоздушной обороны и инженерную технику.

“Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК “Вагнер”, - заявили в украинском МИДе.

По мнению украинской стороны, проведение военных учений в пограничной полосе, недалеко от Чернобыльской АЭС, “создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом”. В связи с чем Киев призвал должностных лиц в Беларуси “не совершать трагических для собственной страны ошибок”, а вооруженные силы - “прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, превышающее дальность поражения существующих в Республике Беларусь систем огня”.

В МИД подчеркнули, что Украина “не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа”, но предупредили о готовности предпринять “все необходимые меры” в случае нарушения государственной границы, сославшись при этом на Устав ООН и гарантированное им право государств на самооборону.

“При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины”, - добавили в МИД Украины.

Ответ на “агрессивную политику” Киева?

В белорусском внешнеполитическом ведомстве заявления украинских коллег пока никак не прокомментировали.

Между тем, неделей ранее о переброске военных к украинской границе заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью телеканалу “Россия” он назвал эти действия “ответом на агрессивную политику” соседнего государства. По его словам, к границе были переброшена “почти треть армии”, включая сотрудников спецслужб, спецподразделений “Альфа” и “Алмаз”, после того, как несколько украинских ударных беспилотника залетели на белорусскую территорию.

Говоря о возможном отводе войск от границы, Лукашенко тогда заявил, что в нынешних военных условиях “это смерти подобно”.

Напомним, до публикации данного интервью с Лукашенко, 11 августа, Госпогранслужба Украины заявляла, что пока не может подтвердить усиление подразделений белорусской армии на границе. Там заявили, что не заметили никаких изменений.

В Украине не заметили усиления белорусских войск на границе

Между тем, Минобороны и МИД 10 августа предприняли ряд шагов из-за объявленного Александром Лукашенко нарушения воздушной границы Беларуси украинскими беспилотниками. Некоторые российские СМИ даже заявили, что в приграничных регионах нашей страны был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Однако не все сообщения оказались правдой.

Что происходит на границе Беларуси и Украины? Собрали все, что известно