Зеленский объявил о создании дрона-ракеты "Паляниця". Стало известно, что это такое

🎥 Видео

Опубликовано: 25.08.2024 07:00 , Обновлено: 24.08.2024

Президент Украины заявил 24 августа, что украинские инженеры создали и успешно испытали некое "изделие", которое представляет из себя одновременно и дрон, и ракету. Назвали ее в честь украинского хлеба "Паляниця".

По словам главы Украины, новое оружие ещё не применяли на поле боя, но в планах Киева разработка и производство не только его.

“В ракетную программу Украины входит кластер под названием “Паляниця”. В кластер на сегодня входят три изделия: испытание первого элемента прошло позитивно. Это ракета-дрон, которая намного быстрее наших далекобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока что готов к открытому разговору”, - заявил Зеленский во время пресс-брифинга и пообещал, что в Украине будут производить также «мощные и дальнобойные» ракеты.

Появилось видео украинской дрона-ракеты

Видео с испытанием украинского реактивного дрона-ракеты опубликовал журналист Бочкала. Скорее всего, на видео как раз прототип дрона-ракеты, о которой говорил Владимир Зеленский.

“Посмотрим что будет происходить вокруг ракеты-дрона «Паляниця», о котором было объявлено сегодня Зеленским. Если ВСУ смогут нарастить его производство хотя бы до 10 штук в сутки и он сможет так же удачно проходить российский РЭБ, как это сейчас делают прочие дроны, то российские граждане на себе справедливость поговорки «Если ты живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями», - предостерёг российский Социолог Николай Митрохин.

Ранее Telegraf.news писал, что в городе Пролетарск Ростовской области России украинские беспилотники утром 23 августа снова атаковали нефтебазу. После предыдущего налета дронов ее не могут потушить уже шестой день.

Дроны снова атаковали нефтебазу в России, которую не могут потушить шестой день