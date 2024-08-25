«Мясник» или гений маневрирования? Курская битва 21-го века определит, как войдет Сырский в историю - The Telegraph

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Опубликовано: 25.08.2024 20:30 , Обновлено: 25.08.2024

Главнокомандующего украинской армией Александра Сырского часто критикуют за его импульсивные решения и пренебрежение жизнью личного состава. Причем критика раздается внутри самой Украины. А вот служащие ВСУ говорят, что он трудоголик с опытом участия в боях, сообщило британское издание The Telegraph.

Внезапное и смелое решение вторгнуться в Курскую область России 59-летнего командующего ВСУ Сырского привлекло внимание к его фигуре.

Народный депутат Марьяна Безуглая на этой неделе назвала генерал-полковника Сырского «Жуковым Украины», сравнив с советским генералом, который привел Красную Армию к победе над нацистами. Комплимент был неоднозначным.

“Сырский выводит войну на новый уровень маневров Второй мировой войны, где на кону стоит потеря или захват целых регионов, но какой ценой и каковы перспективы? У него нет четких ответов. Это игра «все или ничего», - написала она.

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Некоторые называют его «мясником Бахмута», а другие — великим полководцем. В феврале 2024 года он сменил Валерия Залужного на посту главы Генштаба ВСУ. Тогда многие решили, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский отослал в почетную ссылку в Великобританию слишком уж популярного среди украинцев полководца, поставив на его место более послушного и зависимого Александра Сырского.

“Он был слишком консервативен, слишком властен, слишком готов тратить жизни своих солдат… Дерзкое вторжение 59-летнего генерала в Курскую область России изменило это отношение - в некоторой степени”, - описала газета The Telegraph положение главы Генштаба ВСУ.

Теперь, вместо того, чтобы обвинять его в упрямстве, недостатке воображения и жертвовании жизнями ради бессмысленных тактических достижений, его хвалят за планирование и осуществление одного из самых больших, смелых и успешных сюрпризов войны России против Украины на сегодняшний день.

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Ближайшие недели покажут, была ли операция «Курск» мастерским ходом, перевернувшим войну, или последней, ужасной ошибкой. Исход может определить ход войны и то, каким история запомнит Александра Сырского. Курская битва 21 века уже изменила отношение к нему. Один ветеран сказал: «В пехоте он известен как очень консервативный парень с прямой тактикой. Того же мнения о нем я имел и до Курска. Я приятно удивлен, как ему удалось пройти обучение и первые попадания в СМИ».

Кто такой Сырский?

Генерал-полковник Сырский, как и все офицеры его поколения, прошел подготовку в Советской Армии. Украинский главнокомандующий родился в 1965 году в России во Владимирской области к востоку от Москвы и подростком переехал в Украину. Прежде чем начать военную карьеру, Сырский учился в Московском высшем военном командном училище. После обретения независимости его подразделение было присоединено к украинской армии.

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До 2022 года Осенью масштабного вторжения он командовал сухопутными войсками Украины и, по сути, был заместителем Валерия Залужного.

Кстати, под руководством генерала Залужного имело Сырский курировал как успешную оборону Киева в 2022 году, так и шокировавший Россию и весь мир блицкриг, в ходе которого осенью была освобождена значительная часть Харьковской области — две самые серьезные победы Украины в войне.

В то же время, среди операций Сырского была дорогостоящая 10-месячная защита Бахмута, который в конечном итоге перешел к России в мае 2023 года. Большое число погибших в этом сражении и его настойчивые попытки отбить победу контрнаступлением прошлого лета вызвали резкую критику.

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«Есть много историй о том, как командирам батальонов и даже рот не давали отойти с открытых позиций, где они несли большие потери по приказу генерал-полковника Сырского: микроменеджмент; пренебрежение жизнью своих мужчин; склонность давать невозможное; нежелание доверять офицерам на местах; прежде всего, отказ сказать «нет» своим критикам, которые требуют нереалистичных целей, — это «советская» или, что еще хуже, российская черта», — написала британская газета The Telegraph.

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Он также намного строже, чем его предшественник Залужный, рассказали его подчинённые. Он твёрдо веря в силу иерархии и субординации. У него репутация трудоголика, который мало спит, ужасно рано назначает встречи, не заводит среди подчинённых друзей и не заботится о том, нравится ли он людям.

Сырский и Залужный

По слухам, глава администрации президента Андрей Ермак пытался добиться отставки Сырского. Некоторые полагают, что Курская битва — это отчасти попытка генерала Сырского отомстить Ермаку за политические козни.

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