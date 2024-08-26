Россия ударила сотнями ракет и дронов по объектам энергетики Украины. Что известно?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 15:43 , Обновлено: 27.08.2024

В понедельник, 26 августа, нанесла массированный удар по территории Украины - воздушную тревогу объявляли по всей стране. В настоящее время украинские спасатели и чиновники уже занимаются устранением последствий и только подсчитывают число погибших и пострадавших от атаки, нанесённой российскими ракетами и дронами, которые, как утверждают российские военные, целились "по объектам энергетики". Собрали информацию, которая известна на этот час.

Для многих жителей столичного Киева утро началось с экстренного поиска укрытия на время воздушной тревоги. Местные жители показали, как киевское метро наводнили сотни горожан, поскольку на время ракетной атаки большинство станций метро работали только в режиме укрытия.

В российском Министерстве обороны днём отчитались о “поражении всех целей” в результате “массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования”. Удар ракетами и беспилотниками, по заявлению российского военного ведомства, наносился по “критически важным объектам энергетической инфраструктуры”, которые “обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины”.

Среди таких объектов, оказавшихся под ударом оперативно-тактической авиации российских воздушно-космических сил, по версии Минобороны, оказались:

электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях,

газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях,

склады на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

“Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения”, - отрапортовали в российском ведомстве.

Эти заявления подтвердили и в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал нынешний комбинированный удар России “одним из самых крупных ударов”, в результате которого по украинской территории было выпущено “Более сотни ракет разных типов и около сотни “шахедов”. При этом, по словам украинского лидера, удар пришёлся не по военной, а по “критической гражданской инфраструктуре”, не обошлось без жертв среди мирных жителей, число пострадавших, по словам Зеленского, исчисляется десятками.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что от ударов российских беспилотников и ракет пострадали 15 украинских областей, а национальный оператор “Укрэнерго” вынужден вновь обратиться к практике экстренных отключений электричества.

По данным глава областной военной администрации Закарпатской области, российские крылатые ракеты долетели в этот раз и до этого, самого западного региона Украины. Он опубликовал в своём Telegram-канале видео, как военные обстреливают ракету из пулемета.

Между тем, в числе прочих объектов энергетики, попавших сегодня под удар россиян, оказалась Киевская ГЭС, расположенная на реке Днепр в нескольких километрах от украинской столицы. По данным украинских и российских СМИ, которые ссылаются на видео, снятые очевидцами, по станции ударили ракетой, а сам удар пришёлся на машинный зал. Официально эту информацию в Киеве не подтверждали. В официальных сводках лишь значится, что повреждения получили два объекта энергетики в Киевской области.

Между тем, на видео в одном из киевских Telegram-каналов виден столб густого дыма, поднимающегося над территорией ГЭС.

Судя по отчётам украинских спасателей, под обстрел попали не только объекты энергетики, но и жилые дома, в том числе, многоэтажки в различных украинских городах. Сообщается о пострадавших и погибших - их число постоянно растёт.

[galereya]