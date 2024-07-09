Когда Польша начнет сбивать российские ракеты над Украиной? Генерал назвал условие
Польский генерал доктор военных наук Роман Полько пояснил, будет ли решение сбивать польскими силами российские ракеты в небе над Украиной считаться участием в войне. Также военный ответил, при каком условии это вообще может произойти.
По словам Полько, решение сбивать Польшей в украинском небе российские ракеты должно быть принято НАТО. “Нет, ни в какой войне мы бы не участвовали”, - ответил генерал на вопрос о том, станут ли такие действия участием в войне.
Он дополнил, что, когда ракета пересечет польскую границу, “будет слишком поздно”. “Эта боеголовка может взорваться. Мы никогда не знаем, ядерная она или боевая”, - отметил Полько в интервью польскому радио, передало издание Rceczpospolita.
“Все опасные объекты, которые пересекают границу Польши, должны быть уничтожены на территории Украины, а не на территории России”, - подчеркнул доктор военных наук.
При этом, продолжил он, такие действия не будут считаться нападением НАТО на Россию. “Нам, безусловно, необходимо это соглашение и признание НАТО такого рода деятельности. Всегда сбивать такую ракету лучше, чем позволять ей достигать цели”, - дополнил он.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о совместной безопасности. Среди прочего украинская и польская стороны договорились о праве последней сбивать в небе над Украиной российские ракеты.
«Вместе с нашими военными специалистами мы разработаем механизмы быстрой реализации этого пункта нашего соглашения”, - сказал Зеленский.
“Это кажется абсолютно логичным. Польша была первой страной, которая начала говорить об этом с Украиной”, - отметил в свою очередь Туск, добавив, что речь идет о сбитии ракет, которые летят над Украиной в сторону Польши.
Зеленский и Туск договорились о праве Польши сбивать российские ракеты