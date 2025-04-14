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Опубликовано: 14.04.2025 15:52 , Обновлено: 14.04.2025

На фоне шатких отношений с США и растущих опасений, что американский сжиженный газ (СПГ) станет таким же «политически заряженным товаром», как и российский, представители крупного европейского бизнеса начали высказывать идею частичного возврата к закупкам российского газа, включая и газ от «Газпрома». Как написало агентство Reuters, такая позиция вызвана желанием диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от «капризов» Вашингтона, особенно в свете «торговых войн» Дональда Трампа.

Хотя ЕС задекларировал цель полностью отказаться от российского газа к 2027 году, конкретного плана для этого до сих пор не представлено, сообщил источник. Переговоры с Катаром о дополнительных объёмах СПГ застопорились, а темпы ввода возобновляемых источников энергии недостаточны для обретения «энергетической безопасности». В этих условиях голоса в пользу частичного возобновления российских поставок звучат всё громче, особенно из Франции и Германии, утверждает источник.

Дидье Олло, исполнительный вице-президент французского энергогиганта Engie (частично государственного, ранее одного из крупнейших покупателей газа «Газпрома»), допустил в интервью Reuters, что «если в Украине наступит разумный мир», то Россия могла бы поставлять в Европу 60-70 млрд кубометров газа в год , включая СПГ. Это составило бы 20-25% потребностей ЕС (против 40% до 2022 года).

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Глава французского нефтяного мейджора TotalEnergies Патрик Пуянне также предостерёг от чрезмерной зависимости от американского СПГ, заявив о необходимости существования «многих маршрутов». Он предположил, что Европа «никогда не вернётся» к прежним 150 млрд кубов из РФ, но сделал ставку на те же «около 70 млрд кубов» .

Германия, чья промышленность сильно зависела от дешёвого российского газа по «Северному потоку» (взорванному в 2022 году), находится, па оценке Reuters, в «более сложном положении».

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Кристоф Гюнтер, управляющий директор InfraLeuna (оператор одного из крупнейших химических кластеров Германии), прямо заявил Reuters, что возвращение к российскому газу нужно «как можно скорее» , поскольку страна находится «в тяжёлом кризисе».

«Возобновление работы трубопроводов снизит цены больше, чем любые нынешние программы субсидирования», — заявил он, добавляя, что тема эта «табуированная» , но многие его коллеги согласны с необходимостью вернуться к российскому газу.

Он также заявил, что немецкая химическая промышленность сокращает рабочие места уже пять кварталов подряд, чего, по его словам, не наблюдалось десятилетиями.

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Как напомнил источник, на федеральных выборах в феврале почти треть немцев проголосовала за партии, считающиеся «дружественными России». А в земле Мекленбург-Передняя Померания (куда выходил «Северный поток») опрос института Forsa показал, что 49% жителей хотят возвращения к российским газовым поставкам.

Клаус Паур, управляющий директор нефтехимической компании Leuna-Harze, выразился ещё резче : «Нам нужен российский газ, нам нужна дешёвая энергия — неважно, откуда она берётся. Нам нужен Северный поток-2, потому что мы должны держать под контролем затраты на энергию».

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Нынешние торговые войны, по мнению экспертов, усилили опасения по поводу зависимости от американского СПГ. В прошлом году газ из США покрывал 16,7% импорта ЕС, уступая Норвегии (33,6%) и России (18,8%, в основном СПГ от «Новатэк» и остаточные трубопроводные поставки). Ожидается, что доля России упадёт ниже 10% в этом году после прекращения транзита через Украину.

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Татьяна Митрова из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США) отметила: «Становится все труднее рассматривать СПГ из Штатов как нейтральный товар. В определённый момент он может стать геополитическим инструментом ».

Аналитики Global Risk Management и ING, в свою очередь, отметили существование рисков, хоть и «небольших», что в случае эскалации торговой войны или резкого роста внутреннего спроса в США (например, из-за потребностей ИИ), Вашингтон может ограничить экспорт СПГ .

Один из дипломатов ЕС анонимно подтвердил, что «никто не может исключить, что этот рычаг будет использован». Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявлял ранее, что ЕС «безусловно, понадобится больше СПГ», поскольку Трамп хочет, чтобы Европа сократила свой торговый профицит с США.

Дополнительным препятствием для возобновления поставок стали арбитражные иски европейских компаний к «Газпрому» за недопоставку газа после начала войны. Немецкой Uniper и австрийской OMV суды уже присудили 14 млрд и 230 млн евро соответственно, иск RWE — на 2 млрд евро, суммы по искам Engie и других компаний не разглашаются.

Топ-менеджер Engie Дидье Олло предложил вариант. «Газпром» мог бы начать поставлять газ через Украину в счёт погашения этих долгов по арбитражам, что стало бы «отправной точкой» для возобновления отношений.

«Хотите вернуться на рынок? Очень хорошо, но мы не подпишем новый контракт, если вы не заплатите», — обрисовал он возможную позицию.

Идея возвращения российского газа вызывает беспокойство в Украине . Глава крупнейшей частной газовой компании Украины ДТЭК Максим Тимченко, надеющийся, по словам Reuters, на импорт американского СПГ в украинские хранилища для реэкспорта в Европу, выразил надежду, что «европейские политики усвоили уроки» в отношениях с Россией.

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