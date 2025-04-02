Опубликовано: 02.04.2025 20:58 , Обновлено: 02.04.2025

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла возможность возобновления проекта газопровода «Северный поток — 2» для поставок российского газа в Европу. Об этом она заявила на пресс-конференции в ходе своего визита в Киев. Напомним, к этому вопросу недавно вновь обращалась Москва.

«Неправильное решение по „Северному потоку — 2“ стоило нам очень много, — заявила Бербок. — Мы заплатили за это миллиарды евро, поэтому совершенно ясно, что этот трубопровод не может быть реанимирован», — подчеркнула глава МИД ФРГ.

Она добавила, что решение об остановке проекта приняло правительство Олафа Шольца «в полном согласии» с основной оппозиционной консервативной партией, победившей на недавних выборах.

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Поставки газа по «Северному потоку — 1» Россия полностью остановила в августе 2022 года. В сентябре того же года оба газопровода «Северный поток — 1» и готовившийся к запуску «Северный поток — 2» были серьёзно повреждены в результате подводных взрывов. Однако сообщалось, что одна из ниток «Северного потока — 2» осталась неповреждённой и технически пригодной для использования.

Вопрос о перезапуске магистрали вновь возник на фоне сообщений о недавних контактах между Вашингтоном и Москвой. Появились предположения, что судьба «Северного потока — 2» могла бы стать частью некоего американо-российского соглашения.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров также недавно комментировал ситуацию в эфире российского гостелевидения, предполагая, что США могли бы использовать своё влияние, чтобы «заставить Европу не отказываться от российского газа». Кроме того в самой Германии также раздавались отдельные голоса в пользу пересмотра проекта.

«Мы слышим, что некоторые спекулируют на эту тему, но это не ведущие немецкие политики, не они принимают ключевые экономические и геостратегические решения», — прокомментировала эти голоса Бербок.

Она также добавила, что «европейская безопасность и экономическая безопасность тесно связаны».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Польши Анджей Дуда и вовсе предложил эти трубопроводы демонтировать.

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