Президент Польши Дуда призвал демонтировать «Северные потоки». Чем аргументировал?

Опубликовано: 28.01.2025 12:47 , Обновлено: 28.01.2025

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поставки газа из России в Западную Европу не должны быть восстановлены «никогда», даже в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В интервью BBC Дуда высказал мнение, что газопроводы «Северный поток», которые не используются с 2022 года, «должны быть демонтированы». По его словам, это не позволит таким странам, как Германия, поддаться искушению возобновить поставки российского газа для поддержки своей экономики.

«Я надеюсь, что европейские лидеры извлекут уроки и примут решение никогда не возобновлять прокачку газа по этому трубопроводу», — заявил он.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, польский президент подчеркнул, что экономические санкции против России действуют и европейские страны должны противостоять давлению компаний, стремящихся восстановить деловые связи.

Судьба «Северного потока»

Газопроводы «Северный поток» построил российский газовый гигант «Газпром». Они проходят между Россией и северной Германией. «Северный поток-1» остановили в 2022 году, а «Северный поток-2» так и не был введён в эксплуатацию после начала событий в Украине. Оба газопровода повредили взрывы в 2022 году.

После остановки «Северного потока» цены на газ в Европе резко выросли. В последние месяцы политики из немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) предлагали возобновить работу газопроводов. В конце февраля в Германии пройдут федеральные выборы.

«Я считаю, что трубопроводы „Северный поток“ должны быть демонтированы», — заявил Дуда. «Этот трубопровод представляет очень большую угрозу для Украины, Польши, Словакии, а также для других стран Центральной Европы».

Он добавил: «Это угроза с точки зрения энергетики, с точки зрения военной, но это также и огромная экономическая угроза, потому что это означает доминирование России над Европой в экономическом смысле».

Следует отметить, что ни Кремль, ни «Газпром» пока не прокомментировали «предложения» Анджея Дуды. Также на данный момент никто не высказал своего мнения по этому вопросу в странах ЕС.

Позиция по мирным переговорам

Комментируя перспективы соглашения между Украиной и Россией после вступления Дональда Трампа на пост президента США, Дуда подчеркнул, что никакие мирные переговоры не могут проходить без участия Украины.

«Я говорю это как президент Республики Польша, как сосед Украины, а также как президент страны, которая сама пережила очень тяжёлый исторический опыт», — сказал он, упомянув Вторую мировую войну и Ялтинскую конференцию.

По словам Дуды, Трамп «понимает регион» и участие США будет иметь ключевое значение.

Ранее Telegraf.news писал, что в Германии заявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве «Северного потока».

«Не ожидали» — В Германии объявили об установлении личностей двух подозреваемых в подрыве «Северного потока»