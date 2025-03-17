Опубликовано: 17.03.2025 14:33 , Обновлено: 17.03.2025

Депутат Европарламента, французский политик и журналист Рафаэль Глюксманн призвал Соединённые Штаты вернуть Франции Статую Свободы. С таким заявлением он выступил на съезде партии Place publique («Общественное место»), сообщило издание Die Welt.

«Мы подарили её вам, но, похоже, вы её презираете», — заявил Глюксманн. Политик, известный как сторонник оказания помощи Украине, неоднократно критиковал администрацию США и президента Дональда Трампа за, по его мнению, «сближение с Россией».

Напомним, что статуя Свободы, полное название которой «Свобода, озаряющая мир» (Liberty Enlightening the World), является одним из самых узнаваемых символов США и олицетворяет демократию и свободу. Она была подарена Францией Соединённым Штатам в конце XIX века в знак дружбы между двумя странами и в честь столетия американской независимости. Статуя расположена на острове Свободы в Нью-Йоркской гавани и видна издалека. Она «встречает» корабли, прибывающие в порт.

Статую изготовили французские мастера. Её доставили в США в разобранном виде в 1885 году. Торжественное открытие состоялось в 1886 году. Монумент весом 225 тонн расположен к юго-западу от Манхэттена. 15 октября 1924 года статуя Свободы получила статус национального памятника.

Идея создания монумента принадлежит французскому юристу и политическому деятелю Эдуару Рене Лефевру де Лабулэ, вдохновлённому победой аболиционистов (сторонников отмены рабства) в Гражданской войне в США 1861–1865 годов.

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