Россия возобновила поставки газа в Словакию. Не через Украину

Опубликовано: 06.02.2025 15:10 , Обновлено: 06.02.2025

Словакия начала получать российский газ по новому маршруту. Как сообщил глава компании Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Войтех Ференц, с 1 февраля «Газпром» осуществляет поставки через газопровод «Турецкий поток». С апреля объёмы поставок по этому маршруту будут удвоены.

Контракт SPP с «Газпромом» рассчитан до 2034 года, и, по словам Ференца, словацкая сторона не намерена его расторгать, сообщило издание Dennik N. SPP занялась созданием дочерней компании в Украине и оформлением лицензии, чтобы самостоятельно транспортировать российский газ.

Ранее Словакия получала российский газ именно через территорию Украины, но транзит прекратился в начале 2025 года с истечением срока действия контракта между Россией и Украиной. Как отметил глава SPP, транспортировка газа из других источников обошлась бы компании на 90 миллионов евро дороже из-за более высоких транзитных сборов.

Ференц также заявил, что SPP считает 2026 год «рискованным» и планирует начать закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона уже летом-осенью 2025.

О возможности поставок российского газа в Словакию через «Турецкий поток» в январе во время визита в Турцию говорил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Украина готова заниматься транзитом газа в Словакию. Но не российского.

«Помочь Словакии» — Зеленский заявил, что Украина готова к транзиту газа в Европу. Но не из России