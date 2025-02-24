Шольц проиграл выборы в Бундестаг. Чем известен Мерц, претендующий на его место?

Опубликовано: 24.02.2025 08:04 , Обновлено: 24.02.2025

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является действующий канцлер Олаф Шольц, проиграла парламентские выборы, прошедшие в стране в минувшие выходные. Партия Шольца заняли лишь третье место, уступив правой "Альтернативе для Германии" и консервативному блоку ХДС/ХСС, главе которого, Фридриху Мерцу, теперь прочат кресло канцлера. Посмотрели, чем известен этот политик.

Олаф Шольц вечером 23 февраля публично признал поражение своей партии на выборах в Бундестаг.

“Это горький результат для партии, это проигрыш на выборах”, — процитировало заявление Шольца в штаб-квартире его партии в Берлине после объявления предварительных результатов немецкое издание Tagesschau.

Шольц признался, что считает себя ответственным за плохие результаты СДПГ, но при этом подчеркнул, что сейчас для СДПГ “важно двигаться вперед вместе”. По его словам, свой пост канцлера он будет занимать “до последнего дня”, но дал понять, что не намерен представлять свою партию в новом составе федерального правительства.

Результаты выборов в Бундестаг

Согласно окончательным результатам выборов, после подсчета голосов во всех 299 избирательных округах голоса избирателей распределились следующим образом:

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, “Союз”) - 28,5%. Ультраправая “Альтернатива для Германии” (АдГ) — 20,8%. Социал-демократическая партия (СДПГ) — 16,4%. «Зеленые» — 11,6%. «Левые» — 8,8%. Союз Сары Вагенкнехт - 5%.

По общему правилу, получить места в Бундестаге могут лишь те партии, которым удастся преодолеть барьер в 5% голосов на выборах.

Чем известен Мерц, которого прочат на место Шольца?

Главным кандидатом на пост нового канцлера стал 69-летний Фридрих Мерц. Ему предстоит начать свою работу со сложных и, по оценкам политических обозревателей, вероятнее всего длительных коалиционных переговоров. Всё из-за исторического успеха крайне правой партии “Альтернатива для Германии”, занявшей второе место.

Как отметило агентство Reuters, для основных партий сотрудничество с партией АдГ исключено. Несмотря на то, что эта партия пользуется поддержкой видных американских деятелей, включая Илона Маска, технологического миллиардера и союзника президента Дональда Трампа, с Союзом Мерца у них существуют непримиримые разногласия.

Так, Мерц после своей победы уже успел обрушиться с критикой на США за, по его словам, “совершенно возмутительные” заявления Вашингтона во время предвыборной кампании в Германии. Политик сравнил их с “враждебным вмешательством со стороны России”.

“Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно”, — заявил Мерц в ходе круглого стола с другими лидерами.

Мерц, которого до сих пор считали ярым сторонником сотрудничества в рамках НАТО, заявил, что Трамп продемонстрировал, что его администрация “во многом безразлична к судьбе Европы”. “Реальную независимость Германии от США” и “укрепление Европы” политик назвал своим “абсолютным приоритетом”.

Мерц также уже объявил, что планирует сформировать коалиционное правительство к Пасхе, то есть к 20 апреля, поскольку до самостоятельного большинства Союз не дотянул (для этого нужно иметь 316 голосов из 630 в правительстве). Наиболее вероятным членом коалиции считается партия Шольца, но двум партиям все равно может не хватить мест в парламенте для формирования большинства, что существенно усложняет задачу Мерцу.

Переговоры о коалиции могут привести к тому, что Олаф Шольц на несколько месяцев останется временно исполняющим обязанности.

[info_b]По данным экзит-полов, на этих выборах наблюдалась самая высокая явка избирателей со времен объединения Германии в 1990 году. При этом на первом месте у избирателей были такие вопросы, как иммиграция, рост стоимости жизни и энергоносители.[/info_b]