На рынке в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета - NYT

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Опубликовано: 19.09.2023 14:17 , Обновлено: 04.07.2024

Журналисты The New York Times провели расследование, по итогам которого пришли к выводу, что в Константиновке, вероятно, взорвалась украинская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Бук» (ЗРК).

Напомним, по городу Константиновке в Донецкой области 6 сентябрябыл нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 15 человек и более 30 получили ранения. Удар по рынку мог стать результатом ошибочного запуска украинской ракеты с полей на окраине города Дружковка (16 километров от Константиновки), считают журналистыThe New York Times ссылаясь на анализ фрагментов ракеты, записи с камер видеонаблюдения, спутниковые снимки и свидетелей.

По словам репортеров, сразу после удара украинские власти пытались не допустить, чтобы они смогли попасть в пострадавший район или получить доступ к обломкам ракеты. Но позже им удалось побывать на месте происшествия, поговорить со свидетелями, собрать части использованного оружия.

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Что изучали журналисты и к каким выводам пришли

Видео удара. Журналисты считают, что ракета прилетела с северо-запада, с территории, которую контролирует Украина. Об этом свидетельствует то, что в момент приближения ракеты минимум четыре человека одновременно повернули головы в этом направлении. Кроме того, за несколько мгновений до удара отражение ракеты появляется на крышах двух припаркованных машин, что тоже позволяет установить траекторию полета ракеты.

Последствия взрыва. По результатам анализа экспертов в области взрывчатых веществ, воронка от взрыва и вызванные им повреждения тоже говорят о том, что ракета прилетела именно с северо-запада. Кроме того, репортеры, побывавшие в Константиновке, заметили на месте удара следы горения, которые свидетельствуют о том, что в городе упала ракета с большим запасом неизрасходованного топлива.

Показания очевидцев. За несколько минут до ракетного удара по рынку в местном тг-канале появилось сообщение о запуске двух украинских ракет класса «земля — воздух». NYT уточняет, что запуск был произведен с окраины города Дружковки в 16 километрах к северу-западу от Константиновки. Звуки пусков также слышали репортеры издания, которые были в тот момент в Дружковке. Один из журналистов даже случайно записал звук первого запуска в своем голосовом сообщении. Кроме того, журналисты нашли очевидцев, которые заявили, что видели запуск ракет из Дружковки. Один из них уточнил, что ракеты летели в направлении Константиновки.

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Место запуска. Репортеры NYT побывали на поле на окраине Дружковки, где, по словам местных жителей, ранее были замечены украинские комплексы ПВО. Журналисты увидели там окопы и следы от гусениц бронетехники, а также оставшиеся на земле выжженные пятна — предположительно, от запуска ракет. Проанализировав спутниковые снимки, сделанные до и после взрыва в Константиновке, журналисты пришли к выводу, что в день удара там появились новые следы пусков.

[info_b]Авторы расследования считают, что удар по Константиновке был трагической случайностью, вызванной неисправностью ракеты. Эксперты в области ПВО, с которыми поговорили журналисты, отметили, что ракеты этого типа могут отклониться от заданного курса в результате отказа электроники или поврежденного во время запуска оперения.[/info_b]

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Что говорят в Украине?

Советник главы офиса президента Украины Подоляк говорил, что украинская сторона не будет проводить расследование этого удара: «Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день [наносит удары] по тем или иным городам, особенно приграничным».

При этом представитель ВСУ сказал The New York Times, что украинские спецслужбы проводят расследование, но отказался от других комментариев.

Новость Телеграф

Информация о том, что ракета могла быть украинской, появилась в том числе на основе анализа видеозаписи удара, которую опубликовал Зеленский. По этим кадрам можно сделать предположение, что ракета могла прилететь с подконтрольной Украине территории — отражение ракеты заметно в припаркованных автомобилях.

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Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Зеленский прибыл в США, чтобы сделать «четкое предложение» ООН.

Зеленский прибыл в США, чтобы сделать «четкое предложение» ООН