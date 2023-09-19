Зеленский прибыл в США, чтобы сделать "четкое предложение" ООН

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Опубликовано: 19.09.2023 07:34 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в США. Планируется, что он примет участие в мероприятиях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в рамках которых он пообещал сделать странам-членам организации "четкое предложение". Кроме того, украинский лидер планирует провести в США ряд двухсторонних встреч, в том числе - с президентом США Джо Байденом.

Как написал сам Зеленский в своих соцсетях, сразу из аэропорта в Нью-Йорке он отправился в центр реабилитации украинских военнослужащих, которые проходят там лечение после боевых ранений, чтобы вручить им государственные награды и выразить слова благодарности и поддержки.

Фото: тг-канал Владимира Зеленского

“Далее – важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет безопасности. Уже намечены значимые двусторонние встречи”, - рассказал о своих планах пребывания в Нью-Йорке украинский лидер.

В частности, в рамках 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Зеленский, по его словам, намерен сделать государствам-членам организации “четкое предложение” по Уставу ООН.

“Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их”, - пояснил Зеленский.

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Ранее американские СМИ сообщали о том, что в ходе нынешнего визита украинский лидер выступит с речью перед американскими сенаторами и встретится с Джо Байденом. Этот визит по времени совпал с рассмотрением Конгрессом США запроса Белого дома о дополнительной военной помощи Украине.