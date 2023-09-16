Размером с грузовик - США передали Украине 3D-принтеры, чтобы на поле боя печатать детали к технике
Украина получила от США 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Об этом журналистам рассказал Уильям Лапланте, помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания.
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По его словам, речь идет о принтере размером с грузовик. Он отметил, что украинцы завершили обучение по использованию этих принтеров, написал”Голос Америки”.
«Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли бы изготовить в обычных условиях», — сказал Лапланте.
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Как отметил Уильям Лапланте, в начале войны в Украине украинские военные не имели соответствующих разрешений на 3D-печать, но при помощи США они получили все необходимые пакеты технических данных.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Белом доме, вероятно, решили передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS.
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