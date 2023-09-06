Из-за удара России по рынку в украинской Константиновке погибли минимум 16 человек - Зеленский

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Опубликовано: 06.09.2023 15:59 , Обновлено: 04.07.2024

Российские войска 6 сентября нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области, заявил Владимир Зеленский. СМИ пишут, что ракетный удар пришелся по центральному рынку. По состоянию на 15.40 было известно минимум о 16 погибших.

[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически. [/info_b]

Как пишет издание «Новости Донбасса» со ссылкой на военных, удар был нанесен, по предварительной информации, зенитно-ракетным комплексом С-300.

Местные телеграм-каналы сообщают, что в результате атаки много погибших и раненых. На данный момент известно о 16 погибших.

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Подтвердил удар по Константиновке и президент Украины Владимир Зеленский.

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