Из-за удара России по рынку в украинской Константиновке погибли минимум 16 человек - Зеленский
Российские войска 6 сентября нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области, заявил Владимир Зеленский. СМИ пишут, что ракетный удар пришелся по центральному рынку. По состоянию на 15.40 было известно минимум о 16 погибших.
[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически. [/info_b]
Как пишет издание «Новости Донбасса» со ссылкой на военных, удар был нанесен, по предварительной информации, зенитно-ракетным комплексом С-300.
Местные телеграм-каналы сообщают, что в результате атаки много погибших и раненых. На данный момент известно о 16 погибших.
[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/121619”]
[Telegram_widget url=“https://t.me/novostidnua/37313”]
[Telegram_widget url=“https://t.me/tipkonst/8538”]
[Telegram_widget url=“https://t.me/supernova_plus/23502”]
Подтвердил удар по Константиновке и президент Украины Владимир Зеленский.
[Telegram_widget url=“https://t.me/V_Zelenskiy_official/7681”]