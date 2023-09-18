Буданов объяснил, почему война России и Украины "не закончится парадом победы в Москве"

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.09.2023 11:35 , Обновлено: 26.02.2025

Война России в Украине не закончится ни парадом победы в Москве, ни парадом победу в Киеве. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью изданию The Economist Буданов отметил, что вооруженные конфликты сопровождали Москву на протяжении всей ей истории, поэтому по собственной воле она не сдастся.

“Но и Москва не должна надеяться когда-либо провести такое мероприятие в Киеве”, — добавил он.

По мнению Буданова, экономика России в военном режиме сможет продержаться только до 2025 года и уже в 2026 году - “возможно, раньше” - поток вооружения иссякнет, поскольку в этом вопросе, в отличие от Киева, которому с поставками оружия активно помогают западные партнёр, Москва “во многом зависит сама от себя”.

Глава ГУР заявил, что Россия уже сейчас ” тратит резервы, которые не планировала расходовать до конца октября”, а стратегического резерва у страны “абсолютно нет”. При этом и украинская сторона, по словам Буданова, уже также прибегла к своим резервным войскам, но, в отличие от России, привлекла пока лишь “ограниченное количество резервных сил”.

Буданов анонсировал разрыв сухопутного коридора между Россией и Крымом до зимы

Руководитель ГУР также сообщил, что ещё до наступления зимы Вооруженные силы Украины (ВСУ) успеют завершить операцию по разрыву сухопутного коридора между Россией и Крымом. Подробно комментировать нынешнее контрнаступление он не стал, обратив внимание лишь на то, что до наступления осенней распутицы остаётся ещё больше месяца.

Он также заявил, что украинские военные разрабатывают “стратегию сдерживания и возмездия”, которую готовы будут применить в случае возобновления ударов по украинской инфраструктуре зимой.

“Контрнаступление продолжится при любых погодных условиях”

Между тем, о перспективах контрнаступления 17 сентября высказался и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, оно продолжится “при любых погодных условиях”.

“Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном”, - заявил он в интервью телеканалу СBS.

Комментируя вопрос журналистов о том, может ли Киев пойти на территориальные уступки ради заключения мира с Москвой, Зеленский ответил категорическим отказом, а вот вопрос о том, будет ли Украина добиваться возвращения Крыма, оставил без ответа.

Напомним, 10 сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США (аналог Генштаба) генерал Марк Милли заявил, что Украине осталось всего 30-45 дней боевых действий, прежде чем погода помешает ее контрнаступлению.

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Однако, в ГУР в ответ на эти заявления заявили, что «контрнаступление продолжится» и после наступления холодов, признав при этом, что «бороться» с Россией «станет сложнее».