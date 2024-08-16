В ОДКБ рассказали, почему не оказали военную помощь России. Что слышно на фронте в Курской области?

Опубликовано: 16.08.2024 15:56 , Обновлено: 16.08.2024

В пресс-службе ОДКБ (входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан) сообщили, что занимаются анализом ситуации в Курской области, однако военную помощь пока оказать РФ не собираются.

“Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации в Курской области”, - говорится в сообщении ОДКБ. В организации уточнили, что признают, что война в Украине теперь вошла в “зону ответственности ОДКБ” и что это стало “новым этапом эскалации”.

Однако в ОДКБ напомнили, что военную помощь члену организации могут оказать только после официального обращения Кремля. Там пообещали реализовать “все необходимые процедуры в случае обращения России с просьбой о военной помощи”.

Появилось видео первых часов наступления ВСУ в Курской области России

“Нам нужно нанести существенные тактические поражения России” - Подоляк

Тем временем, в Офисе Зеленского назвали главную причину наступления ВСУ в Курской области.

«Нам нужно нанести существенные тактические поражения России. В Курской области мы видим, как военный инструмент объективно используется для того, чтобы убедить РФ вступить в честный переговорный процесс», - заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ВСУ снова продвинулись?

Голубым цветом выделены новые территории Курской области РФ, занятые ВСУ за последние сутки

По данным немецкого издания Bild, которое внимательно следит за боями на территории России, к 16 августа ВСУ снова продвинулись в Курской области.

На карте, опубликованной изданием, сделанной на основе анализа открытых данных Юлианом Рёпке, видео, что ВСУ смогли значительно расширить свое присутствие за последние пару суток.

«Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже более недели, на девятый день, России пока не удалось остановить продвижение украинцев», — Юлиан Рёпке.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что уничтожили “мобильные группы ВСУ” во время попытки тех наступать в районах населенных пунктов Анастасьевка и Каучук. А затем заявили, что бои продолжаются.

Не главный удар?

В свою очередь, российский военкор Александр Коц заявил, что атака на Курскую область может быть не главным ударом.

“Несмотря на то, что на Курском направлении Киев задействовал почти всю пехотную элиту, есть ощущение, что основные силы противника мы пока не увидели. Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще десятки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F-16 уже на Украине. А значит их берегут для чего-то другого”, - поделился мыслями российский военкор.

По его мнению, командование ВСУ может нанести удар на Энергодар с целью освобождения Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские войска. “Но если Курск — это операция прикрытия, то масштаб основного удара должен быть куда значительнее. Остается Крым. И вряд ли они планируют пиар-акцию, типа Крынок. Скорее всего стоит ждать ударов и по мосту, и по перешейкам, и попытку разрезать нашу группировку на Херсонщине и в Запорожье, и взятие под контроль сухопутный коридор. Это то, что напрашивается в первую очередь”, - предположил Коц.

Ранее Telegraf.news писал, что депутат Госдумы РФ (нижняя палата парламента) Константин Затулин заявил, что Россия не будет просить страны ОДКБ (а это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) воевать с Украиной в Курской области.

В Госдуме рассказали, планирует ли Россия просить страны ОДКБ воевать с Украиной в Курской области