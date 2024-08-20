Два "фатальных" варианта. ВСУ почти закрыли котел для 3 тыс. российских военных в Курской области?

🎤 Мнение

Опубликовано: 20.08.2024 13:49 , Обновлено: 20.08.2024

Вооруженные силы Украины близки к закрытию котла для российских военных на реке Сейм Глушковского района Курской области РФ. Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Репке и оценил, носит ли сражение "решающее значение". Что говорят в России?

По оценке Bild, до закрытия котла украинцам осталось 2,6 км. Внутри могут остаться около 2-3 тысяч солдат Вооруженных сил РФ.

Юлиан Репке отметил, что госграница между Россией и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне. Тем не менее, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм (там находится хутор Отруба).

Россияне обороняют оставшийся проход на востоке. По последним данным, ВСУ уже захватили там деревню Вишневка и вышли к железной дороге.

Украинским войскам осталось всего 2,6 км до реки Сейм, что позволит закрыть окружение, пишет Bild. Чтобы избежать этого, российские силы пытаются установить понтонные переправы. Однако ВСУ активно отслеживают российские мостоукладчики и технику, приближающуюся к реке, и уничтожают их с помощью дронов-камикадзе.

Также известно, что севернее Вишневки украинские силы захватили село Коренево, и сейчас идут бои за одноимённый посёлок и железнодорожную станцию. Полный контроль над ним также приведёт к закрытию котла — между посёлком и рекой Сейм находится лес, и больших дорог там нет.

По словам Репке, «у россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить”. Он считает, что “оба варианта для них фатальны”. При этом эксперт убежден, что “это сражение не носит решающий характер”, потому что неизвестно, сколько сил осталось у Украины.

Напомним, с 16 августа ВСУ начали взрывать мосты через реку Сейм.

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Что говорят в России?

В свою очередь, по данным российского телеграм-канала Рыбарь, на Курском направлении “по-прежнему идут ожесточенные бои на нескольких участках”. Там отметили, что ВСУ “предприняли несколько попыток атак, российские войска отвечают авиационными и артиллерийскими ударами”.

Тем временем командир спецназа “Ахмат” генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа заявил, что ВСУ “остановлены на всей территории Курской области, основные ресурсы противника уничтожены, идет работа по зачистке населенных пунктов”. Подобные заявления он делал уже не раз во время украинского наступления.

Ранее Telegraf.news писал, что российские военные блогеры сообщили, опубликовав для подтверждения фото, что ВСУ разрушили третий и последний мост через реку Сейм, соединявший российские войска с Глушковским районом Курской области. Таким образом, были нарушены все сухопутные пути снабжения российского гарнизона в этой местности.

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