Появилось видео первых часов наступления ВСУ в Курской области России
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Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 16 августа опубликовали ролик с кадрами начала операции в Курской области России. Это первое официальное видео украинского командования.
В ролике — разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей ВС РФ, работа авиации, артиллерии, а также пленные российские военнослужащие.
«Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области 6 августа 2024 года. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции», — сказано в подписи к видео.
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