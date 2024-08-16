Появилось видео первых часов наступления ВСУ в Курской области России

🎥 Видео

Опубликовано: 16.08.2024 11:18 , Обновлено: 16.08.2024

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины 16 августа опубликовали ролик с кадрами начала операции в Курской области России. Это первое официальное видео украинского командования.

В ролике — разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей ВС РФ, работа авиации, артиллерии, а также пленные российские военнослужащие.

«Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области 6 августа 2024 года. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции», — сказано в подписи к видео.

https://www.youtube.com/watch?v=IwzVSrzrvOE