Путин приказал военным вытеснить украинцев из Курской области. Насколько продвинулись ВСУ?

Опубликовано: 12.08.2024 15:39 , Обновлено: 12.08.2024

Президент России Владимир Путин 12 августа собрал совместное совещание Совбеза и других чиновников в Ново-Огарёве, на котом сделал несколько заявлений по поводу успехов украинского наступления в Курской области РФ.

Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как ВСУ выдавят с территории РФ. Соответственно, он приказал российским военным “выбить” ВСУ с российской территории. Однако предупредил, что те могут зайти ещё и в Брянской области, что недалеко от Беларуси.

По мнению президента РФ, наступление ВСУ на российских территориях было призвано дестабилизировать ситуацию внутри России, а также помещать наступлению ВС РФ на украинских территориях.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», - возмутился Владимир Путин.

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При этом российский президент утверждает, что патриотизм и давление воевать у россиян только выросли после вторжения ВСУ. «Киев пытался разрушить сплоченность российского общества, но ему это не удалось», - заявил Владимир Путин, добавив, что заметил увеличение “количества добровольцев, желающих заключить контракт с МО РФ».

“Главное сейчас - это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации”, - подытожил он.

Насколько продвинулись ВСУ вглубь РФ?

Тем временем, врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем Украины находится 28 населённых пунктов, глубина проникновения 12 км, ширина 40 км.

Впрочем российские военкоры утверждают, что части ВСУ были замечены куда глубже в регионе. Западные аналитики считают, что ВСУ пока удается продвигаться вглубь территорий России.

12 августа украинские танки заметили на пути в Колотиловку в Белгородской области. Это в 40 км к югу от Суджи в Курской области, где Украина ведет наступление на протяжении прошлой недели. Губернатор Белгорода отдал приказ об эвакуации из этого района.

Также украинцы опубликовали кадры снятия флага в поселке Дарьино в Курской области.

На 12 августа 180 тысяч жителей Курской области подлежали эвакуации. Выехали и эвакуированы 121 тысяч человек, заявил врио главы Курской области.

«Основные бои ещё впереди» — Российские военкоры заявили, что ВСУ закрепились в Курской области РФ. Что известно?