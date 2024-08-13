Украина согласовала атаку Курской области с НАТО - польский генерал

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.08.2024 14:06 , Обновлено: 13.08.2024

Польский генерал, бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского, Леон Коморницкий заявил, что наступление ВСУ в Курской области России наверняка были скоординированы с западными союзниками. По его мнению, эта атака, в отличие от прошлогоднего наступления, была рациональной и помогла достичь ряда целей.

Эксперт заявил, что нынешние действия армии Украины хоть и рискованны, но рациональны и позволяют достичь ряда целей. В том числе, речь идёт о:

создании оперативных проблем для командования российской армии,

отвлечении российских сил, участвовавших в войне, на территорию Украины,

выигрыше времени в ожидании поставок западной техники,

значительном повышении боевого духа армии.

“На мой взгляд, эти действия все же были согласованы с Западом, а Запад, в том числе США, до сих пор утверждает, что ракеты большой дальности нельзя применять, например, на территории России, за пределами приграничной зоны, сразу за границей. То есть глубина, на которой действует украинская армия”, - уточнил генерал Коморницкий, почему ВСУ не стали продвигаться дальше вглубь Курской области.

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Польский генерал уверен, что Украина смогла нанести серьезный удар по имиджу российской армии, которая в последнее время наступала на территориях Украины. “Эффективные действия украинской армии показывают, что российская армия не может защитить собственную территорию, и чем глубже будет проникновение украинских вооруженных сил, тем больший эффект будет “не только тактическим, но и оперативным”, - заявил Леон Коморницкий.

Будет ли “удар возмездия” Кремля?

Тем временем, некоторые западные, украинские и российские источники сообщили, что Кремль готовит массированный ракетный удар по “центрам принят решений” в Киеве в качестве ответа на наступление в Курской области.

Российский телеграм-канал «Тайная канцелярия» взял комментарий во властных кругах России «об ударе возмездия”. По словам анонимного собеседника тг-канала, такие сообщения “могут быть частью информационной кампании по дискредитации России”. Так как в случае, если такого ответа не произойдет, это будет станет победой Киева и будет предъявлено, как «слабость» Москвы.

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«Ответ однозначно будет. Но военно-политическое руководство не принимает эмоциональных решений … Разгром врага в Курской области в совокупности с успехами в Донбассе могут дать Москве серьезный оперативный успех и крушение обороны противника во многих стратегически важных точках», — заявил собеседник, близкий к министерству обороны.

Пока же власти России объявили о дополнительной эвакуации даже в тех районах Курской области, которые не граничат с Украиной. 12 августа врио губернатора этого региона сообщил, что 180 тысяч человек подлежат эвакуации, а выехали и эвакуированы 121 тысяч человек.

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