Эстония пообещала не высылать белорусов по примеру Литвы и Латвии. Что известно?

Опубликовано: 08.08.2023 14:18 , Обновлено: 08.08.2023

Эстония не будет следовать примеру соседних Литвы и Латвии, которые намерены высылать граждан РФ и Беларуси, признанных "угрозой нацбезопасности" и не сдавших экзамены на знание национальных языков.

Лаури Ляенеметс, министр внутренних дел Эстонии, заявил, что Таллинн не планирует прибегать к массовой высылке белорусов и россиян.

«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете», –процитировал ERR главу МВД.

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По его словам, Эстония не планирует никаких изменений в требованиях к знанию эстонского языка.

“А представляющих угрозу безопасности будет находить Полиция безопасности”, – сказал Ляэнеметс.

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Латвия решила аннулировать виды на жительство у нескольких тысяч белорусов и россиян, не сдавших экзамены на знание латышского языка. Кроме того, в сентябре тысячам гражданам РФ и Беларуси, находящимся в стране, могут прийти письма от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть Латвию. Речь о людях, не подавших ходатайства о получении латвийского ВНЖ и не зарегистрировались для участия в госэкзамене по латышскому языку.

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А Литва на прошлой неделе объявила, что более тысячи граждан Беларуси и России представляют угрозу безопасности страны на основе их ответов в специальных анкетах: из Литвы планирует выслать 910 белорусов и 254 россиян.

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Напомним, ранее Телеграф писал, что президент Литвы призвал ужесточить ограничения для белорусов.

Позицию главы государства озвучил его советник Дарюс Урбонас. Он озвучил статистику литовского Департамента по миграции: на 1 июля в Литве проживало более 58 000 белорусов, причём более 10 000 человек получили вид на жительство в Литве за последние полгода. В случае, если литовские власти решат ввести в отношении граждан Беларуси такие же ограничения, как в отношении россиян, это потенциально может затронут не только тех, кто ранее въехал в Литву и получил вид на жительство, но и тех, кто только планировал это сделать:

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