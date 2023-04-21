Сейм Литвы отклонил вето президента на закон об ограничениях для белорусов и россиян

Опубликовано: 21.04.2023 11:20 , Обновлено: 21.04.2023

Сейм Литвы отклонил 20 апреля вето, наложенное президентом страны на законопроект об ограничениях для белорусов и россиян.

Представители как правящей партии, так и оппозиции высказали мнение, что «к гражданам России и Беларуси нужно относиться по-разному, а последнюю следует поддерживать в борьбе за свободу».

Во время голосования за принятие «закона об ограничениях в отношении граждан Беларуси и России» без внесенных поправок высказались 99 депутатов, против – 7, воздержались – 2.

Ранее Телеграф, сообщал, что в конце марта Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Согласно нему, в стране предложили ввести против белорусов и россиян существенные ограничения, среди которых приостановка приема заявлений и выдача решений о литовском гражданстве (за некоторым исключением).

В Литве президент и глава МИД поспорили из-за белорусов. Что происходит?