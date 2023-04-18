В Литве президент и глава МИД поспорили из-за белорусов. Что происходит?

Опубликовано: 18.04.2023 16:15 , Обновлено: 18.04.2023

В Литве продолжаются споры вокруг закона об ограничениях для белорусов (например, запрете подавать заявления на гражданство). Президент страны Гитанас Науседа и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис имеют разные позиции по этому поводу.

О чем идет речь?

В конце марта Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект «Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины». Согласно нему, в стране предложили ввести против белорусов и россиян существенные ограничения, среди которых приостановка приема заявлений и выдача решений о литовском гражданстве (за некоторым исключением).

Однако уже в начале апреля из итоговой версии документа литовские депутаты исключили положения о запрете для белорусов подавать заявления на гражданство (однако оставили ряд ранее не действовавших ограничений).

Литва не стала лишать белорусов права подавать заявления на гражданство

Но с этим не согласился президент Литвы Гитанас Науседа. Он наложил вето на закон и предложил Сейму установить одинаковые ограничения для граждан России и Беларуси. По его словам, «нет оснований для введения разных правовых норм для граждан двух государств-агрессоров, и предлагает ввести одинаковые ограничительные меры для граждан обоих государств».

Глава МИД Литвы призвал отклонить президентское вето

Тем временем 18 апреля стало известно, что литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис пообещал призвать парламентариев проголосовать против вето Науседы.

«Не припомню, чтобы мы требовали одинаковых санкций для граждан. Если помните, когда вводились ограничения на въезд и дополнительные проверки на границе, то Литва очень четко заявила, при поддержке президента, что различия будут», — сказал он.

Ландсбергис считает, что «белорусы обладают тем, что мы называем духовным суверенитетом».

«Это люди, которые выразили свою позицию и отношение к свободе, демократии, к тем ценностям, которые важны для нас. Поэтому уравнивание их в законе я считаю несправедливым. Меня немного огорчает, что не были услышаны аргументы, высказанные в Сейме. Ну, а я буду призывать коллег проголосовать против вето, когда оно придет», — пообещал глава МИД Литвы.