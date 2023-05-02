Латвия продлила режим ЧП на границе с Беларусью

Опубликовано: 02.05.2023 15:18 , Обновлено: 02.05.2023

Министерство внутренних дел Латвии сообщило 2 мая, что в связи "с быстрым увеличением числа случаев незаконного пересечения границы" на латвийско-белорусской границе и литовско-белорусской границе правительство 2 мая приняло решение продлить чрезвычайное положение до 10 августа 2023 года.

Там сообщили, что в январе 2023 года зафиксировали новые попытки незаконного пересечения границы - задержали 344 человека, в феврале - 377, в марте - 559, в апреле - 776.

При этом в латвийском ведомстве рассказали, что за весь 2022 год в общей сложности 5 286 человек были задержаны при незаконном пересечении границы страны (4 045 в 2021 году). Таким образом, в 2023 году нелегалы могут побить рекорд на латвийской границе, сообщило агентство BNN.

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