41 000 солдат, 700 вылетов, 50 кораблей - НАТО объявило о крупнейших учениях со времен холодной войны

Опубликовано: 11.09.2023 15:56 , Обновлено: 11.09.2023

Страны НАТО объявили о подготовке к крупнейшим военным учениям со времен холодной войны. В учениях «Стойкий защитник» планируют участвовать более 41 000 военнослужащих. Ожидается, что они будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей.

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Учения намечены на февраль–март 2024 года - будет отрабатываться ответ на возможное российское вторжение в одну из стран альянса. При этом будут учитываться реальные географические условия мест, куда противник может нанести удар, чтобы подготовить войска к наиболее реалистичному сценарию боевых действий. Маневры развернутся в Германии, Польше и странах Балтии, рассказала Financial Times со ссылкой на представителя альянса.

К учениям присоединится и Швеция, которая подала заявку на вступление в НАТО, но пока не вступила в альянс из-за позиции Турции. В результате, общее число участвующих в «Стойком защитнике» стран достигнет 32.

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[info_b]Новая стратегия обучения войск НАТО предполагает, что военный альянс будет проводить крупные учения дважды в год. «Стойкий защитник» станут первыми маневрами нового характера. Они должны будут продемонстрировать Москве готовность альянса к борьбе.[/info_b]

После вторжения РФ в Украину, Йенс Столтенберг, генсек НАТО заявил, что альянс увеличит численность сил высокой готовности с 40 000 до более чем 300 000. Также страны военного блока договорились создать Союзные силы реагирования для быстрого ответа на потенциальные угрозы.

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Ранее Телеграф писал, что в сентябре 2023 года военно-морские подразделения стран НАТО планируют провести двухнедельные учениям у берегов Эстонии и Латвии. Целью маневров под названием «Северное побережье» является отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России.

В учениях примут участие около 30 кораблей и более 3 000 военнослужащих из всех стран НАТО, расположенных в районах Балтийского моря, а также военно-морские подразделения из США, Канады, Нидерландов, Бельгии, Франции и Швеции, не входящих в состав НАТО.

НАТО объявило об учениях в Балтийском море на случай войны с Россией

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Румынии подтвердили падение российского беспилотника на их территорию.

В Румынии подтвердили падение российского беспилотника на их территорию