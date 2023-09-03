НАТО объявило об учениях в Балтийском море на случай войны с Россией

Опубликовано: 03.09.2023 12:23 , Обновлено: 03.09.2023

В НАТО объявили, что с 9 сентября в Балтийском море начнутся масштабные морские учения Northern Coasts, в которых будут участвовать около 30 кораблей и более 3 000 военнослужащих стран Запада. Они впервые будут отрабатывать действия в ответ на возможное вторжение РФ в регион.

Об этомReuters сообщил вице-адмирал Ян Кристиан Каак, начальник Военно-морского флота Германии.

«Мы посылаем России четкое сообщение о бдительности: ничто не пройдет незамеченным. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать», — сказал он.

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Учения начнутся 9 сентября и продлятся две недели. В них примут участие военнослужащие всех стран НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, а также Швеции, США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Одним из приоритетов учений будет обеспечение безопасности морских маршрутов через Балтийское море, которые проходят у побережий Латвии и Эстонии.

В ходе маневров будут отрабатываться амфибийные операции: удары и высадки десанта с моря на сушу. На учения направлен американский десантный транспортный корабль-док класса Mesa Verde, длиной более 200 метров. Он предназначен для перевозки и высадки около 800 морских пехотинцев.

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«Финляндия и страны Балтии практически на 100% зависят от морских маршрутов через Балтийское море. Если бы Сувалкский коридор оказался заблокирован — что легко осуществимо, так как существуют всего две дороги и одна железнодорожная линия, — то у нас останутся только морские маршруты, и нам придется прокладывать путь через них», — отметил вице-адмирал.

[info_b]Northern Coasts — первые учения такого масштаба, которыми будут командовать ВМС ФРГ из нового морского штаба в Ростоке. Германия стремится предоставить НАТО этот объект в качестве регионального морского штаба, способного руководить операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта.[/info_b]

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