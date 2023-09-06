В Румынии подтвердили падение российского беспилотника на их территорию

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Опубликовано: 06.09.2023 16:32 , Обновлено: 06.09.2023

Ангел Тылвэр, министр национальной обороны Румынии, 6 сентября подтвердил, что обломки российского дрона, атаковавшего Одесскую область, упали на территории их страны. Ранее Минобороны «категорически опровергало» это.

Министр рассказал о падении обломков в разговоре телеканала Antena 3 CNN. Упавший беспилотник 4 сентября атаковал Измаильский порт на реке Дунай в Одесской области.

Изначально Минобороны Румынии «категорически опровергало» информацию о падении российских беспилотников на территории страны.

Напомним, ранее Телеграф писал, что МИД Украины со ссылкой на данные Госпогранслужбы сообщил 4 сентября, что в ходе атак на дунайские порты Украины, как минимум один российский беспилотник “Шахед” упал и взорвался на территории Румынии, которая входит в НАТО.

Российские беспилотники атаковали страну НАТО — МИД Украины

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[info_b]Минобороны РФ регулярно атакует юг Украины после того, как в середине июля РФ объявила о выходе из зерновой сделки. Целью российских ударов стали портовая инфраструктура и зернохранилища, использовавшиеся при соглашении, сообщали власти Украины.[/info_b]

А 6 сентября стало известно, что российские войска нанесли удар по городу Константиновке Донецкой области. СМИ пишут, что ракетный удар пришелся по центральному рынку. По состоянию на 15.40 было известно минимум о 16 погибших.

Из-за удара России по рынку в украинской Константиновке погибли минимум 16 человек — Зеленский