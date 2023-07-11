«Будем сохранять бдительность» - НАТО призвало Беларусь перестать помогать РФ в войне и «вредить соседям»

Опубликовано: 11.07.2023 21:05 , Обновлено: 04.07.2024

Североатлантический альянс призвал Беларусь отказаться от поддержки РФ в войне с Украиной и соблюдать международное право. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи лидеров стран НАТО на саммите в Вильнюсе 11 июля.

Участники встречи призвали все страны не оказывать содействия РФ в войне с Украиной и осудили тех, кто в этом ей помогает. Упомянули в этой связи и Беларусь.

В документе говорится, что поддержка Беларусь и сыграла важную роль, так как “она продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру, чтобы российские силы могли атаковать Украину и продолжать российскую агрессию”. Участники саммита призвали Беларусь “прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению международного права”.

Страны НАТО согласились на ускоренное вступление Украины. Когда?

Также в НАТО прокомментировали углубление российско-белорусской военной интеграции. Там считают, что это «имеет последствия для региональной стабильности и обороны Альянса».

«НАТО будет сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за развитием событий, в частности за возможным развертыванием так называемых частных военных компаний в Беларуси. Мы призываем Беларусь прекратить злонамеренные действия против своих соседей, уважать права человека и основные свободы и соблюдать международное право», — говорится в коммюнике.

Москва пригрозила использовать свои кассетные боеприпасы, если США поставят их Украине

Упомянули Беларусь и в контексте расширения российского ядерного оружия.

«Мы осуждаем объявленное Россией намерение разместить на территории Беларуси ядерное оружие и ядерные системы, что еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе», — заявили подписанты документа.

Комментариев белорусскими властями заявлений НАТО, на момент публикации этого материала, не было.

[info_b]Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11 и 12 июля. В нем участвуют лидеры, главы дипломатии, министры обороны и другие высокопоставленные лица из более чем 40 государств. Приехал на саммит и Владимир Зеленский.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что США посадили «самолет Судного дня» в 30 км от границы с Беларусью:

США посадили «самолет Судного дня» в 30 км от границы с Беларусью

До 250 км. Франция передаст Украине ракеты SCALP — Макрон