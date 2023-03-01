Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении в НАТО

Опубликовано: 01.03.2023 17:27 , Обновлено: 01.03.2023

Парламент Финляндии 1 марта поддержал законопроект о членстве страны в НАТО, сообщила телерадиокомпания Yle.

Документ поддержали 184 депутата, против выступили лишь 7. Еще один воздержался от голосования и еще 7 отсутствовали.

Это голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления в НАТО.

Дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, которые еще не ратифицировали заявку – Венгрии и Турции.

Известно, что в венгерском парламенте дебаты должны стартовать сегодня, 1 марта. А переговоры Турции со Швецией и Финляндией должны возобновиться 9 марта.

Напомним, 31 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны не ратифицирует протокол по членству Швеции в НАТО. При этом к Финляндии у Анкары вопросов меньше. Министр заявил, что если будет принято решение разделить заявки двух стран и рассматривать их отдельно, «то в отношении Финляндии наша позиция будет более позитивной».

После этого глава финского Минобороны Микко Савола сказал, что если правительство Турции задержит вступление Швеции в НАТО, Финляндия присоединится к альянсу самостоятельно.